Sénégal- France : le cas Gana !

Pour l’entrée en lice des Lions du Sénégal à la Coupe du monde 2026, le 26 juin face à la France, Pape Thiaw ne devrait pas pouvoir compter sur Idrissa Gana Guèye, selon des informations de BeIN sports dépêché auprès du camp de base de la sélection sénégalaise. Blessé, le milieu de terrain d’Everton n’a pas terminé l’entraînement de ce vendredi à New Brunswick, dans le camp d’entraînement des Lions. Il pourrait manquer le match face aux Français.



A un peu plus de 3 jours du choc face à la France, Idrissa Gana Gueye n’a toujours pas fait son retour normal à l’entraînement. Le milieu de terrain et vice-capitaine des Lions n’a pas terminé l’entraînement des Lions ouvert au public ce vendredi soir.





Ce qui risque de compliquer le retour du milieu sénégalais pour le match face à la France. Ce qui est sûr, d’ors et déjà, c’est qu’il ne sera pas à 100% pour le choc de la première journée. Ce qui interpelle, également, c’est qu’il n’y a aucune information sur la nature de la blessure de Idrissa Gana Guèye.















































































walf