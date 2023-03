Sénégal-Mozambique : Aliou Cissé convoque 24 joueurs dont Pape Ousmane Sakho

On note les premières convocations de Pape Ousmane Sakho (Simba FC) et Dion Lopy (Reims) et les retours de Moussa Niakhaté, Sadio Mané, Habib Diallo, Abdallah Ndour, Noah Fadiga et Abdoulaye Seck.



En revanche, Moustapha Name, Famara Diédhiou, Nicolas Jackson, Loum Ndiaye, Cheikhou Kouyaté (retour de blessure), Bouna Sarr (retour de blessure) et Abdou Diallo (retour de blessure) sont absents.



La liste des 24 joueurs :



Gardiens : Alfred Gomis, Seny Dieng, Mory Diaw



Défenseurs : Noah Fadiga, Sabaly, Formose Mendy, Koulibaly, Abdoulaye Seck, Ismaila Jakobs, Abdallah Ndour, Moussa Niakhaté



Milieux : Nampalys Mendy, Gana Gueye, Pape Ousmane Sakho, Pape Gueye, Dion Lopy, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, Krépin Diatta



Attaquants : Sadio Mané, Boulaye Dia, Habib Diallo, Bamba Dieng, Illimane Ndiaye