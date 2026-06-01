Sénégal : voici la composition du nouveau gouvernement

Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 49, 53, 56 et 57, vu le décret numéro 2026-1129 du 26 mai 2026 portant nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre, décrète article premier.



Sont nommés membres du gouvernement.



Monsieur Yankoba Diémé, ministre des Forces armées.



Monsieur Cheikh Diba, ministre de l'Économie, des Finances et du Plan.



Monsieur Mouhamadou Mactar Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.



Monsieur Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.



Monsieur Moustapha Sarr, ministre de la Justice, garde des Sceaux.



Madame Marie Angélique Mamselbe Diouf, ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.



Monsieur Boubacar Camara, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur El Hadji Abderrahmane Diouf, ministre de l'Énergie et du Pétrole.



Monsieur Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce.



Monsieur Cheikh Tidiane Gueye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.



Monsieur Moustapha Mbaye, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.



Monsieur Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires.



Monsieur Déthié Fall, ministre des Infrastructures.



Monsieur Bakary Sow, ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement.



Monsieur Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire.



Monsieur Cheikh Oumar Bâ, ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'Élevage.



Monsieur Samba Diouf, ministre des Télécommunications et du numérique.



Monsieur Mamadou Lamine Dianté, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public.



Madame Ciré Clotilde Coly, ministre de la Jeunesse et des Sports.



Monsieur Alpha Thiam, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme,



Monsieur Idrissa Sam, ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique,



Monsieur Cheikh Oumar Seck, ministre des Mines et de la Géologie,



Monsieur Aliou Gory Diouf, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique,



Monsieur Abdoul Ahad Ndiaye, ministre des Transports terrestres et aériens,



Madame Amy Mara, ministre des Pêches et de l'Économie maritime,



Monsieur Bassirou Sarr, ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, chargé du budget,



Monsieur Ali Nar Diop, ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération,



Monsieur Ousmane Diagne, ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, chargé de l'Élevage,



Madame Mame Coumba Diop, ministre auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargée de la Culture, des Industries créatives et du patrimoine historique.



Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal.