Serigne Bassirou Mbacké intronisé nouveau khalife de Serigne Saliou Mbacké

Cette intronisation s’inscrit dans la tradition de succession qui prévaut à Khelcom, fief spirituel et agricole laissé par le vénéré Serigne Saliou Mbacké, cinquième khalife général des mourides.



Serigne Bassirou Mbacké hérite ainsi de la lourde charge de poursuivre l’œuvre de son père et de ses prédécesseurs. Connu pour sa discrétion, sa piété et son attachement au travail, il est appelé à veiller sur les milliers de disciples de la famille Saliou et à perpétuer l’enseignement du service, du labeur et de la spiritualité qui caractérise Khelcom.



Sa nomination intervient dans un contexte d’émotion pour toute la Oummah mouride, encore marquée par la disparition récente de Serigne Cheikh Salihou Mbacké.



Les prières et les vœux de réussite accompagnent déjà le nouveau khalife. Disciples et sympathisants lui souhaitent force et sagesse pour guider la communauté dans la voie tracée par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul et Serigne Saliou Mbacké.



Qu’Allah l’assiste dans sa mission.