Serigne Modou Kara: "Je soutiens Macky (...) Karim Wade, devrait certes rentrer au Sénégal, mais il est tenu d'être réglé comme..."

Se tenant droit dans ses bottes, semblant garder une attitude ferme et déterminé devant ses fils, proches et disciples, le marabout Serigne Modou Awa Balla Mbacké plus connu sous le sobriquet de Kara a célébré le Mawlid dans sa résidence sise à Mermoz.

Après avoir dirigé ses légendaires zikr, celui qui s'enorgueillit du titre de "général" de Bamba rappellera à l'assistance qu'il soutiendra le candidat sortant Macky Sall à l'occasion de la Présidentielle de Février.

Kara laissera entendre qu'il est pour le retour au bercail de Wade père et fils, mais...

Suivez intégralement la vidéo !

ACTUALITÉ