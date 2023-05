Situation tendue à Ngor: Macky Sall appelle au dialogue (RFM)

Des affrontements se déroulent à Ngor entre jeunes manifestants et forces de l'ordre, depuis le début de l’après-midi

La situation est tellement tendue sur le terrain que le chef de l'Etat Macky Sall a réagi. en appelant au dialogue, informent nos confrères de RFM.

Les habitants et les forces de l'ordre s’affrontent depuis plus de trois semaines suite à une décision jugée unilatérale des autorités de la maréchaussée de construire sur le parking de Ngor (le seul espace encore disponible), une caserne. Un projet polémique qui se heurte à la désapprobation totale du maire et des populations autochtones.