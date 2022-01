Soirée " par force" après le décès du beau-père de son fils- Youssou Ndour sème la honte sur sa famille

C’était connu, Youssou Ndour n’a jamais eu d’état d’âme. Mais pour la circonstance qui suit, c’est sur toute sa famille qu’il jette la honte en se fichant royalement d’un triste événement. Il s’agit du décès de l’homme d’affaires Pape Aly Guèye, le beau-père de son fils Birane Ndour. Alors que Birane est resté inconsolable suite au décès du père de son épouse, Youssou Ndour s’est permis de jouer sa soirée pour gagner encore plus d’argent qu’il n’en a besoin. Il court incessamment derrière de l’argent dont il n’a plus nécessairement besoin malgré le deuil qui frappe son propre fils. Du coup, il est la risée de toute la Médina et de tout le Sénégal pour son manque d’élégance parce qu’il se soucie très peu de la tristesse de son propre fils qui était très attaché à son défunt beau-père. Que dire de cette indélicatesse ? Rien, sinon s’en désoler et déplorer le je-m’en-foutisme de You qui, décidément, a fait preuve de son manque de sentiment. Même s’il s’agit d’un engagement international, il aurait pu renvoyer cette soirée du nouvel an rien que pour faire preuve de solidarité à l’égard de son fils mais il n’en a rien fait. Birane Ndour et les Sénégalais retiendront pendant longtemps ce manque de respect.



















Massogui Fall

massfall@yahoo.fr