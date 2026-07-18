Le Chef de l’État, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin à destination de Freetown, en République de Sierra Leone.

Le Président de la République prendra part au Sommet sur l’avenir de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à la 69ᵉ Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



Ces assises, qui réunissent les dirigeants de la région, seront consacrées aux enjeux majeurs de l’intégration, de la coopération et de la solidarité entre les peuples ouest-africains.



Le séjour du Chef de l’État à Freetown se déroulera du 18 au 19 juillet 2026.



Au-delà de cet agenda officiel largement relayé par les canaux d'information, des sources de renseignements particulièrement bien introduites font état d'un succès diplomatique majeur en perspective pour le Sénégal et son Premier magistrat.



Selon des informations exclusives et concordantes, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est pressenti pour assumer la présidence tournante de la CEDEAO.



L'officialisation de cette nomination devrait intervenir dans les prochaines heures, consécutivement à l'ouverture solennelle du sommet prévue demain.



Cette distinction, qui honore le Sénégal, consacre le rayonnement renouvelé du pays sur l’échiquier international et constitue un motif de fierté légitime pour l'ensemble des concitoyens.



Par anticipation, la rédaction de dakarposte adresse ses chaleureuses félicitations au Chef de l’État, dont le patronyme traditionnel " Diakhar " — signifiant " l’imperturbable"» — résonne ici comme le présage d'une gouvernance régionale sereine et ferme.





