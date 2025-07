Soupçonné de vouloir fuir le Brésil, Jair Bolsonaro placé sous bracelet électronique

Jair Bolsonaro sera désormais surveillé 24 heures sur 24. La Cour suprême du Brésil a décidé de placer l'ancien président sous bracelet électronique. Ce dernier est soupçonné d'avoir voulu fuir le pays.

CNN Brésil indique qu'il est également assigné à résidence la nuit et les week-ends.



La police fédérale a perquisitionné la résidence de Bolsonaro et les bureaux du Parti libéral à Brasilia ce matin. Des images aériennes diffusées en direct par des chaînes locales ont montré des véhicules de la police fédérale devant la résidence de l'ex-chef de l'État.



Le député Sóstenes Cavalcante, chef du parti de Bolsonaro à la chambre basse, a déclaré à l'Associated Press que des agents avaient également fouillé le bureau de l'ancien président au siège du parti. Il a qualifié l'opération de "nouveau chapitre de la persécution des conservateurs et des personnalités de droite" au Brésil.







Selon le journal brésilien O Globo, Bolsonaro est également interdit d'accès aux réseaux sociaux et de contact avec les ambassadeurs et diplomates étrangers. Les médias locaux rapportent qu'il est aussi interdit à Bolsonaro de contacter d'autres personnes faisant l'objet d'une enquête par la Cour suprême fédérale, y compris son fils, Eduardo Bolsonaro, un législateur brésilien qui vit actuellement aux États-Unis et qui est connu pour ses liens étroits avec le président américain Donald Trump.







Un communiqué de la police a déclaré que les agents de Brasília ont exécuté « deux mandats de perquisition et de saisie, en plus des mesures de précaution autres que l'arrestation, conformément à une décision de la Cour suprême. » Le communiqué ne mentionne pas le nom de Bolsonaro.



Dans un communiqué, repris par CNN Brésil, la défense de l'ancien président s'est dite "surprise et indignée" par ces mesures de précaution imposées. Bolsonaro "s'est toujours conformé à toutes les décisions du pouvoir judiciaire", ont souligné ses avocats.









Bolsonaro dans le viseur de la justice brésilienne



Jair Bolsonaro est actuellement jugé par la Cour suprême, accusé de tentative présumée de coup d'État suite à l'élection de 2022 au cours de laquelle il a été battu par le président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva.

Mardi, le procureur général du Brésil, Paulo Gonet, a déclaré dans un rapport à la Cour suprême que "les preuves sont claires : l'accusé a agi systématiquement, tout au long de son mandat et après sa défaite aux élections, pour inciter à l'insurrection et à la déstabilisation de l'État de droit démocratique".

Pour Bolsonaro, il s'agit d'une "chasse aux sorcières", comme il l'avait indiqué sur X, reprenant un terme utilisé par Trump.



La semaine dernière, Donald Trump a imposé une taxe à l'importation de 50 % au Brésil, afin de marquer son désaccord face au procès de l'ancien président brésilien. Trump a comparé la situation du Brésilien à la sienne. Mardi, s'adressant aux journalistes à la Maison Blanche, il a répété que ce procès était une "chasse aux sorcières."







"J'espère sincèrement que le gouvernement brésilien changera de cap, cessera d'attaquer ses opposants politiques et mettra fin à ce régime de censure absurde", a écrit Donald Trump dans une lettre sans date, postée jeudi sur X par Bolsonaro.