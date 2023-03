Sureté Urbaine de Dakar- Révélations sur la traque des casseurs, émeutiers et agresseurs

Selon des informations fiables en possession de dakarposte, la police Sénégalaise a ouvert la chasse aux casseurs.



Il nous revient de bonnes sources que des éléments de la Sureté Urbaine, entre autres limiers travaillent activement à retrouver les auteurs des saccages, émeutiers et agresseurs.



Aussi, avons-nous appris que l'enquête, confiée à une task force judiciaire de la SU repose en grande partie sur les caméras de sécurité qui tapissent la capitale Sénégalaise.



"Croyez moi, nombre d'entre les fauteurs de trouble seront identifiés et punis" fait savoir une source judiciaire avant de renchérir qu'avec l'avènement des nouvelles technologies , les systèmes de sécurité bénéficient d'un gain d’efficacité considérable.

Grâce à cela, les forces de l’ordre ont accès à de nouveaux outils pour améliorer leur capacité à prévenir, et à résoudre les crimes, entre autres.

À en croire notre informateur, Dakar a installé des caméras intelligentes pour la reconnaissance de suspects dans ses rues. " Le système permet une sécurité plus efficace, tout en étant performants et intuitifs. L’exploitation des enregistrements vidéo permet aux officiers de la police judiciaire d’effectuer des recherches de suspects rapidement" conclut -il









