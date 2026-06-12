Surpris en pleine consommation d'ecstasy (suss) et de cocaïne, voici les 5 mis en cause arrêtés dont le danseur Ndiap Zo, le lutteur Liss Ndiago, le commerçant Seydina Sonko...

Encore une prouesse à l'actif des pandores de la brigade de Keur Massar ! En effet, les redoutés mais redoutables enquêteurs de ce peloton de la maréchaussée ne cessent de multiplier les opérations d'envergure, visant à démanteler des réseaux criminels impliquant le trafic de stupéfiants, l'homosexualité ainsi que des affaires de transmission volontaire de maladies allusion faite à l'esclandre Pape Cheikh et Cie.



Pour la gouverne de ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, ils ont réussi à mettre le grappin sur le danseur de Waly Seck surnommé Ndiap Zo, le lutteur Lis Gomis alias Lis Ndiago entre autres. Qui ont été surpris hier en pleine consommation d'ecstasy (suss) et de cocaïne, dans un appartement situé à Ouest-Foire. Ce coup de filet est le fruit de l'exploitation d'un renseignement par la BR de Keur Massar.



En réalité, les pandores de la Br de Keur Massar, qui s'appuient sur un réseau d'indicateurs à l'image des limiers, ont été informés de la présence d'un groupe d'individus dans un appartement à Ouest-Foire en possession d’ecstasy et de cocaïne.



Dakarposte, qui a activé ses radars fureteurs, est en mesure de révéler l'identité des mis en cause. En effet, en sus du danseur Ndiap Zo et de "l'enfant prodige de Diamaguène" ( le lutteur Lis Ndiago), il nous revient qu'un commerçant ( Seydina Sonko) habitant Sicap Mbao est tombé dans la nasse des gendarmes au même titre qu'un autre lutteur habitant également Diamaguène en l'occurrence Mame Abdou Diama Guèye.



Aussi, avons-nous appris qu'un mécanicien surnommé "Siteu" répondant au nom de Siraba Diagne , habitant Cambérène est également entre les mains de la Br de Keur Massar.



Aux dernières nouvelles, toute la bande de camés est en position de garde à vue. Les pandores, qui soupçonnent que Ndiap et Cie font partie d'un réseau de traquants de drogue, poursuivent leurs investigations





Affaire à suivre...

