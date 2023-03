TIRAGE AU SORT LIGUE DES CHAMPIONS | MANCHESTER CITY - BAYERN MUNICH EN QUARTS DE FINALE, LE REAL DÉFIERA CHELSEA

Deux chocs dans une même partie de tableau et l'Italie qui sourit. Ce vendredi, le tirage au sort organisé à Nyon a accouché de deux duels ultra-attendus. Le premier opposera le Real Madrid à Chelsea pour un remake de la saison passée, avec le retour à Stamford Bridge cette fois-ci. Le second verra Manchester City défier le Bayern Munich, deux équipes impressionnantes depuis le début de cette campagne. A noter qu'il s'agira des premières retrouvailles de Pep Guardiola avec le club munichois.



Dans l'autre partie de tableau, Benfica se sent seul. Le club lisboète a hérité de l'Inter Milan, dans un tirage plutôt favorable. L'autre quart de finale opposera l'AC Milan et le Napoli, laissant donc apparaître la possibilité d'une demie 100% italienne. Un club italien en finale de C1 représente donc une vraie possibilité.



Les quarts de finale (aller le 11 et 12 avril et retour le 18 et 19 avril)

Real Madrid - Chelsea

Manchester City - Bayern Munich

AC Milan - Naples

Benfica - Inter Milan



Les demi-finales (aller le 9 et 10 mai, retour le 16 et 17 mai)

Real Madrid - Chelsea / Manchester City - Bayern Munich

AC Milan - Naples / Benfica - Inter Milan