TOUBA / TENSIONS À OCASS : La police interpelle des marchands ambulants qui étaient venus empêcher les commerçants d’ouvrir leurs cantines

La tension est vive au marché Ocass de Touba. Des marchands ambulants, plus d’une vingtaine, viennent d’être interpellés par la police. Vers Gouy-Mbind, Dakaractu a aperçu dans les véhicules de ce commissariat plus d’une dizaine de jeunes interpellés. Les témoins racontent que les marchands sont matinalement venus dans le marché pour empêcher les autres commerçants d’ouvrir leurs cantines. Pour éviter que des affrontements ne se produisent, les limiers ont vite déployé un dispositif sur les lieux. Visiblement, ils ont vite maîtrisé la situation.



Samedi dans l’après-midi, ces mêmes marchands ambulants s’étaient rendus chez le Khalife Général des Mourides à Darou Minane pour deux choses : d’abord lui demander de jouer les bons offices entre eux et les Baayfaal qui veillent au grain pour interdire toute réinstallation d’étal sauvage et ensuite solliciter auprès de lui des sites de relogement après leur déguisement au niveau de Ocass.



Pour peu que nous soyons informés, ils n’ont guère été reçus. C’est alors qu’ils se sont adonnés à une séance de « zikr » avant de se disperser pour se donner de nouveau rendez-vous. Il est 11 heures 25 minutes ce dimanche 19 mars 2023 et le marché semble retrouver progressivement son calme...





































































dakaractu