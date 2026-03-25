TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : LE PORTAIL E-SÉNÉGAL.SN DÉSORMAIS OPÉRATIONNEL

Dans le cadre du lancement des projets structurants du New Deal technologique, le portail e-senegal.sn est désormais opérationnel. Conçu comme un guichet unique des services administratifs, cet outil numérique marque une nouvelle étape dans la transformation digitale de l’administration publique du Sénégal.



La plateforme permet aux usagers d’accéder à un large éventail de démarches en ligne, de centraliser les informations administratives et de suivre l’évolution de leurs procédures en toute transparence. L’objectif est de simplifier les interactions entre les citoyens et les services publics, tout en réduisant les délais et les déplacements.



Ce lancement s’inscrit dans une dynamique globale de modernisation de l’État. À travers cette initiative, les autorités entendent améliorer l’accessibilité des services publics, renforcer l’efficacité administrative et offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus lisible.



Selon les responsables du projet, la plateforme e-Sénégal traduit la volonté de bâtir une administration plus proche, plus rapide et mieux adaptée aux besoins des citoyens. Cette avancée s’inscrit ainsi dans la stratégie de digitalisation des services publics, visant à améliorer la performance de l’État et la satisfaction des usagers.

















































Le Soleil