TURQUIE- Les défis posés aux survivants dans les zones dévastées

Cela tient du miracle, plus d’une semaine après les tremblements de terre : les sauveteurs sortent encore quelques survivants des décombres, comme cette femme de 40 ans.Mais les chances que cela se reproduise sont quasiment nulles et le bilan de la catastrophe dépasse maintenant les 40 000 morts.Si les fouilles se poursuivent, il faut surtout répondre aux besoins des survivants. Avec des millions de sans-abri et les maladies qui se propagent, le défi est colossal… d’autant que les hôpitaux sont submergés par le nombre de blessés.Parmi les priorités, il faut réussir à enterrer les morts alors que le nombre de corps découverts augmente. En Turquie et en Syrie, les cimetières ont du mal à faire face au volume des enterrements, ce qui pourrait poser des problèmes sanitaires.Il faudra aussi identifier les nombreuses dépouilles qui restent pour le moment celles d’inconnus.