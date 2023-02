Tentative de détournement de 147 millions FCfa à la Sonatel: Un des deux suspects arrêté et déféré au parquet

La Sonatel a, via son directeur de la Communication institutionnelle et des relations extérieures, apporté mercredi des précisions sur des tentatives de fraudes constatées visant à détourner des commandes passées par deux partenaires distributeurs.



A travers une note, Abdou Karim Mbengue confirme que « son Service inspection générale a reçu une saisine de Orange finance mobiles Sénégal (Ofms) portant sur des agissements frauduleux constatés en janvier 2023 relatifs à des tentatives de détournement des commandes d’UV Orange Money de deux partenaires distributeurs pour un montant de 147 000 000 F Cfa », soulignant, d’ailleurs, que les enquêtes menées ont abouti à « l’identification de suspects dont l’un a été arrêté et déféré au parquet ».



En attendant la suite de la procédure, le géant de la téléphonie a rassuré qu’« il n’y a pas eu de préjudice financier ni pour Ofms, ni pour les partenaires concernés. Les travaux se poursuivent ».











































Le Soleil