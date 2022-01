Tentative de meurtre avec préméditation: Les prévenus encourent 10 ans de prison ferme

D'aprés "L'As", pour laver l’affront qu’il avait subi suite à une bagarre où il a été humilié, Pape Samba Gakou et ses amis ont agressé Aly Dia, qui s’en est sorti avec une incapacité temporaire de 75 jours et un problème de colonne vertébrale. Pour ce motif, les frères Pape Samba et Abdoulaye Gakou, Momar Mbengue et Moustapha Mbengue ont été attraits hier devant le prétoire du tribunal correctionnel de Dakar, pour tentative de meurtre avec préméditation sur Aly Dia.



En effet, les faits se sont produits le 1er décembre 2020. A sa descente de l’école, Aly Dia avait décidé de rentrer à pied avec ses amis. En cours de route, une moto a failli les heurter. Très irrité par ce fait, son camarade de classe a demandé au conducteur de faire attention quand il conduit. Mais le motocycliste s’est arrêté pour l’insulter. « Il nous a attaqués et nous nous sommes battus. Par la suite, j’ai cru que le problème était fini. Mais le lendemain, à ma sortie de l’école en compagnie de mon professeur, 4 individus m’ont agressé en m’assénant un violent coup à la tête. Je suis tombé. Ils ne se sont pas arrêter là, ils ont continué à me rouer de coups jusqu’à ce que je perde la sensation de mes membres. Par chance, des vigiles qui n’étaient pas loin de la scène, sont venus s’interposer et éviter ainsi le pire », a expliqué la victime Aly Dia.



Le cerveau de l’affaire, Pape Samba Gakou, a réfuté ces allégations. Selon lui, il a vu des gens qui marchaient sur la chaussée. Pour les obliger à monter sur le trottoir, il a klaxonné longuement mais en vain. Malgré cela, il les a esquivés. “ Tout à coup, j’ai entendu venant de ce groupe, une voix féminine m’insulter. Je me suis arrêté pour lui demander les raisons. Les deux garçons qui l’avaient accompagnée m’ont attaqué et frappé. Le lendemain, je suis revenu avec mes trois amis sur les lieux de la bagarre, à bord de deux scooters, pour prendre ma revanche. Je ne sais pas comment mais Aly Dia est tombé tout seul », a-t-il renseigné.



Son frère Abdoulaye Gakou qui l’avait accompagné, a abondé dans le même sens. « Ce jour-là, je me souviens juste avoir entendu les cris des filles qui disaient que nous avions tué le plaignant. Franchement, je suis incapable de vous dire réellement ce qui s’est passé », dit-il. Même son de cloche pour Moustapha Cissé. Il dit qu’une fois arrivé à hauteur du groupe, un professeur a maîtrisé Pape Gakou pour parler avec lui. Pendant ce temps, Momar Mbengue a fait le tour pour rattraper Aly Dia qui prenait la fuite. Momar reconnaît s’être bagarré avec la victime mais il n’a jamais eu l’intention de le tuer.



LA PARTIE CIvILE RECLAME 20 MILLIONS



De l’avis du conseil de la partie civile, Pape Samba Gakou voulait se venger de son humiliation, raison pour laquelle il est revenu le 2 décembre 2020, pour faire la fête à son client en compagnie de ses acolytes. “ Sentant qu’il était menacé, il a pris la fuite. Momar Mbengue s’est lancé à sa poursuite et l’a soulevé pour le faire tomber sur le trottoir. Aly est tombé inerte mais les autres l’ont roué de coups. C’est les éléments du commissariat de Dieuppeul qui ont interpellé les mis en cause. Les prévenus sont poursuivis pour tentative de meurtre. Ils se sont déplacés dans le but de laver l’affront. Les deux témoins ont révélé que Momar Mbengue a soulevé Aly Dia avant de le plaquer au sol. Ensuite, les autres sont venus le rouer de coups. Le certificat médical parle d’une incapacité temporaire de 75 jours. Aly Dia voit le kinésithérapeute tous les 15 jours. Il se trouve dans une fragilité permanente. Il n’est plus parti à l’école depuis le 2 décembre 2020 car il ne peut plus tenir correctement un bic ”, a-t-il déclaré.



La robe noire réclame 20 millions FCfa à titre de dommages et intérêts. Dans ses observations, le substitut du procureur pense que les prévenus étaient venus faire la fête au plaignant pour laver leur honneur. “I ls ont sauvagement molesté la victime. Le prévenu avait perdu la mobilité de ses membres. La violence était multiple. Il a un problème sur sa colonne vertébrale qui est une chose essentielle pour un homme. C’est une bande de jeunes matures sauvages qui ont voulu éliminer la victime. Le schéma était clair. Ils ont eu une revanche malsaine. Son corps est endommagé ”, renchérit le parquet, qui requiert 10 ans de prison ferme.



De l’avis de Me Abdoul Daff, cette affaire n’est pas à banaliser. ‘’ Je ne considère pas la victime comme une ennemie. Abdoulaye Gakou et Moustapha Cissé n’ont rien à voir avec la bagarre. Raison pour laquelle, ils doivent être relaxés. Il y a eu une complicité par instigation de la part de Momar Mbengue et Pape Samba Gakou ”, plaide Me Daff, qui demande la disqualification des faits. Le délibéré est fixé au 3 février prochain.