Thiès : tout est 'fin prêt' pour accueillir le Conseil des ministres délocalisé (gouverneur)

La nouvelle couche de goudron sur la route principale à l’entrée de la gouvernance, abritant pour l’occasion un imposant chapiteau, ainsi que les quelques ouvriers trouvés sur les lieux renseignent sur l’état des préparatifs de la région pour accueillir le prochain Conseil des ministres délocalisé prévu à Thiès officiellement du 6 au 9 février.



‘’Quand l’on a un hôte de marque, on met ses plus beaux habits'', a dit le gouverneur en faisant allusion au séjour du chef de l’Etat et l’ensemble du gouvernement dans la capitale du rail.



Des visites de proximités, des cérémonies d’inauguration ainsi que des lancements de grands travaux sont au menu du calendrier du président Macky Sall à Thiès, détaille le gouverneur.



Il ajoute que les infrastructures à inaugurer portent notamment sur la santé, les routes et l’énergie.





Cette visite du chef de l’Etat dont les cérémonies les plus en vues vont se dérouler à la gouvernance, devraient permettre ‘’d’évaluer l’état d’exécution des engagements qui ont été pris par le gouvernement lors du Conseil des ministres délocalisés à Thiès en mai 2014’’, souligne le gouverneur de la région de Thiès Alioune Badara Mbengue.





Elle permettra également de ‘’ressortir les besoins exprimés par les populations pour le développement économique et social de la région’’, a-t-il poursuivi.



Outre le conseil des ministres, Macky Sall va également présider un Conseil présidentiel sur le développement économique et social de la région de Thiès, renseigne le gouverneur.



Evoquant des visites dans les trois chefs-lieux de département (Thiès, Mbour, Tivaouane), le gouverneur a également annoncé que des ‘’actions prioritaires de la région seront identifiées pour les trois prochaines années’’.























































aps