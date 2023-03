Trafic de cocaïne : trahi par ses empreintes, Serigne Sylla a été arrêté à l’ambassade des États-Unis

Serigne F. Sylla est un ancien immigré sénégalais établi en Italie. Dans la Botte, où il a vécu de 2008 à 2012, il vendait des CD et a eu à travailler dans une entreprise de soudure métallique. Il a été récemment arrêté à l’ambassade des États-Unis à Dakar alors qu’il accomplissait les formalités pour l’obtention d’un visa.



D’après L’Observateur, qui donne l’information, c’est lors de l’étape de la prise des empreintes digitales que la machine a signalé que Serigne F. Sylla était sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis par la justice italienne. Il a été mis à la disposition de la DIC.



Le journal rapporte que la police italienne déclare que le Sénégalais est condamné à six ans de prison pour faux et usage de faux portant sur un document d’identité, et trafic de cocaïne. Serigne F. Sylla, indique l’accusation, a été arrêté pour détention d’un faux passeport et deux fois en possession de cocaïne, la première avec 1 kg et la seconde avec 5,4 kg.



Face aux enquêteurs de la DIC, le mis en cause a reconnu être «sous le coup d’un mandat d’arrêt international de la justice italienne». «J’ai effectivement été interpellé à plusieurs reprises à l’occasion de rafles en Italie», a-t-il acquiescé d’après L’Observateur.



Mais s’il admet avoir été en possession d’un faux passeport qu’il s’était fait confectionner en Italie par un faussaire, moyennant 1000 euros (650 000 francs CFA), il clame son innocence pour la condamnation pour trafic de drogue.



Serigne F. Sylla devra se montrer plus convaincant pour espérer recouvrer la liberté.

































































































seneweb