Triche au BFEM : 18 candidats arrêtés à Louga

Tout a commencé dans une salle d’examen du collège Modou Awa Balla Mbacké, plus connu sous le nom de “Collège canadien”. Ce jeudi matin, alors que les élèves planchaient sur l’épreuve de mathématiques, une surveillante a remarqué le comportement inhabituel d’une candidate. Cette dernière, au lieu de se plonger dans sa copie, passait de longues minutes à se tourner les pouces, les yeux régulièrement rivés vers ses cuisses. Un détail troublant qui a aiguisé les soupçons de l’enseignante.



Sans tarder, une fouille a été effectuée sur la candidate… Et le pot aux roses fut découvert : un téléphone dissimulé, en pleine infraction du règlement. Alerté, le président du jury décide de l’interroger. Rapidement, la vérité éclate. La jeune fille, identifiée comme étant le cerveau de l’affaire, avoue avoir reçu les corrigés des épreuves de mathématiques, sciences physiques et histoire-géographie, ce même jeudi aux environs de 5 heures du matin. Pire encore, elle confesse les avoir immédiatement partagés dans un groupe WhatsApp qu’elle administre avec 17 autres candidats.



Face à la gravité de ces révélations, les autorités n’ont pas perdu de temps. Le commissariat central de Louga, saisi par le président du jury, a procédé à l’arrestation de la jeune tricheuse. Son téléphone a permis aux enquêteurs de remonter la piste des autres membres du groupe. En quelques heures, les 17 autres candidats impliqués ont été arrêtés, certains dans d’autres centres d’examen de la ville.



Toujours selon L’Observateur, les 18 suspects sont poursuivis pour tricherie à un examen officiel et détention illégale de sujets et corrigés du BFEM. Ils étaient toujours en garde à vue hier soir. Mais l’enquête ne s’arrête pas là : les enquêteurs cherchent maintenant à remonter jusqu’aux auteurs de la fuite des épreuves et à identifier ceux qui les auraient vendues à ces élèves.







Cette affaire secoue toute l’Académie de Louga, où l’ampleur du scandale oblige désormais les autorités à envisager une décision lourde de conséquences : la reprise des épreuves de Mathématiques, Sciences Physiques, et Histoire-Géographie, non seulement dans les centres concernés, mais potentiellement à une échelle bien plus large si la fraude se révèle étendue.









































































