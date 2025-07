UN MORT ET 13 BLESSÉS DÉNOMBRÉS DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE SURVENU ENTRE LINGUÈRE ET MATAM

Une personne est décédée et 13 autres blessées dans un accident de la circulation survenu vendredi à Dokhoba, un village situé entre les villes de Linguère et Matam (nord), renseigne l’APS qui cite l’adjudant-chef Papa Elimane Ndour des sapeurs-pompiers.



Trois des blessés sont dans un état grave, selon lui.



L’accident a eu lieu à une dizaine de kilomètres de la commune de Linguère.



‘’Un véhicule particulier de type 4×4 et une voiture de transport en commun sont entrés en collision, au moment où les deux chauffeurs tentaient de dépasser un camion’’, a expliqué M. Ndour.



‘’Sous la violence du choc, le véhicule particulier s’est renversé’’, a-t-il signalé.



Les sapeurs-pompiers, alertés, ont procédé à l’évacuation des blessés à l’hôpital Magatte-Lô de Linguère.



La personne décédée dans l’accident est âgée d’environ 30 ans, selon Papa Elimane Ndour.































Rts