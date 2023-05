Vente de terrains à Mbour 4 : Complicité avec l'entrepreneur ou avec la direction des Impôts et des Domaines de Thiès ? Depuis quelques te

Face à cette situation, de nombreuses questions se posent quant aux personnes responsables de cette vente frauduleuse. Les habitants se demandent si cela est dû à la complicité de l'entrepreneur qui s'occupe du terrassement ou à la direction des Impôts et des Domaines de Thiès.



D'autres soupçonnent la direction des Impôts et des Domaines de Thiès, d'être impliquée dans cette affaire, en raison de la lenteur du traitement de leurs dossiers de propriété.



Il est important de noter que la vente de terrains sans le consentement des propriétaires, est une pratique illégale et doit être sévèrement punie. Les autorités compétentes doivent enquêter sur cette affaire, pour déterminer les personnes responsables de cette vente frauduleuse et prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits des habitants de Mbour 4.



En conclusion, la vente frauduleuse de terrains à Mbour 4 est un problème qui doit être résolu rapidement. Les habitants de cette zone méritent de vivre en toute sécurité et de jouir de leurs droits de propriété. Il est temps pour les autorités compétentes, d'agir rapidement pour protéger les droits des citoyens et punir les personnes responsables de cette vente frauduleuse.