[Vidéo] Actes de vandalisme à Tivaouane : Des gardes du corps de Serigne Moustapha Sy indexés, la police en action

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 11 Décembre 2022 à 18:34

Après la plainte contre les deux députés de Pur, en cavale, des membres de la garde rapprochée de Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum, sont visés pour une autre procédure judiciaire, selon des informations de Seneweb. Et pour cause, la fanzone installée à la place publique Seydina El Hadji Malick Sy de Tivaouane, et située en face du domicile du responsable moral du Dahiratoul Moustarchidina wal Moustarchidaty, a été sabotée vers 04h du matin. Ces actes de vandalisme ont été commis suite aux menaces proférées par une dizaine de gardes du corps de Serigne Moustapha Sy.



Suite à une autorisation préfectorale, une fanzone a été installée depuis le début de la coupe du monde, à la place publique Seydina El Hadji Malick Sy de Tivaouane. Des jeunes de la cité religieuse s'y donnaient rendez-vous pour regarder les matchs.



Toutefois, l'installation de cette fanzone n'est pas du goût des disciples de Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum. Selon une source de Seneweb proche du dossier, des gardes du corps ont débarqué sur les lieux pour sommer le responsable de la fanzone de plier bagages.



"La fanzone perturbe la quiétude de notre guide religieux. Nous n'hésiterons pas à faire usage de la force pour enlever le matériel", avait menacé l'un d'eux.



Informés des faits, les éléments du commissariat urbain de Tivaouane ont déployé un dispositif sécuritaire sur les lieux. Après la levée de ce dispositif, deux vigiles veillaient au grain jusqu'à 4 heures du matin. Le duo s'est retiré à cette heure.



Mais, des gardes du corps de Serigne Moustapha Sy auraient profité de l'absence des policiers et des gardiens pour sectionner les câbles d'alimentation du matériel.



Suite à la commission de ces actes de vandalisme, les hommes du commissaire Ibrahima Diouf ont constaté les dégâts avant d'ouvrir une enquête selon une source de Seneweb.



L'Etat du Sénégal avait mis la fanzone à la disposition du département de Tivaouane pour permettre aux populations de regarder les matchs de la coupe du monde selon le responsable, Ardo Gningue. Le matériel installé au niveau de cette place est évalué à plusieurs millions de francs Cfa.



Pour rappel, la route nationale sépare la fanzone du domicile de Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum.



Regardez en images les dégâts du sabotage de cette fanzone.