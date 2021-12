Violences politiques: Abdoulaye Makhtar Diop, conscientise et appelle la jeunesse à la retenue

« La violence que je vois dans l’espace politique est à déplorer. J’appelle à des élections locales apaisées. J’invite les populations, surtout les jeunes, à ne pas se verser dans la violence », a demandé le vice-président de l’Assemblée nationale, lors d’une cérémonie de remise de diplômes aux 373 jeunes formés en câblage et réseaux informatiques, gestion des produits halieutiques, restauration et artisanat, grâce au concours des Freys.



Abdoulaye Makhtar Diop évoque les évènements malheureux de 1988, pour convaincre cette jeunesse exposée aux ordres de politiciens. « Après la victoire d’Abdou Diouf, des jeunes étaient descendus dans la rue pour détruire des biens communs. D’autres se sont entretués. Et, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade se sont retrouvés, 3 ans après, dans un même gouvernement.



Récemment, Idrissa Seck et Macky Sall se sont retrouvés. Et pourtant, Idrissa Seck a tout dit à Macky Sall ». Sur ce, il invite les jeunes à pratiquer une compétition politique saine.