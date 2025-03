Yerim Sow face à l’État du Bénin : une bataille judiciaire internationale à Paris

L’homme d’affaires Yerim Sow, déjà condamné par le tribunal de Cotonou et visé par un avis de recherche au Bénin, mène une lutte judiciaire d’envergure sur un autre front. Depuis 2020, Sow et son équipe d’avocats tentent de faire condamner l’État béninois devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), une institution créée par la Banque mondiale. Ce dossier, en instruction depuis octobre 2020, a pris un nouveau tournant avec la nomination de la juge franco-iranienne Yas Banifatemi, une figure reconnue dans le domaine de l’arbitrage international. En avril 2024, cette dernière a demandé aux parties de soumettre leurs réquisitions écrites, marquant une étape cruciale dans cette affaire complexe.



Yerim Sow, représenté par une équipe d’avocats internationaux de renom, dont les cabinets Klein Warner, Far Avocats et L.pa-Cgr, conteste la démolition de son hôtel, un projet dans lequel il affirme avoir investi près de 20 milliards de francs CFA. Selon ses équipes, l’établissement, déjà en difficulté financière, a été détruit par les autorités béninoises avant même d’être achevé. En réponse, l’État du Bénin a soumis au tribunal du CIRDI, basé à Paris et Washington, des décisions de justice ainsi que des preuves du non-respect par Sow des engagements pris lors de l’attribution du projet sous le précédent gouvernement, avant l’arrivée au pouvoir de l’actuel président Patrice Talon.



Selon la revue "ConfidentelDakar" lue par DakarActu, pour défendre ses intérêts, l’État béninois s’est également entouré de moyens conséquents, faisant appel à son agent judiciaire ainsi qu’au cabinet international Squire Patton Boggs, spécialisé dans les litiges de haut niveau. Les deux camps semblent déterminés à ne pas céder de terrain dans cette bataille judiciaire, dont l’issue pourrait avoir des répercussions significatives.



La décision du CIRDI, attendue au cours de l’année 2025, sera déterminante pour les deux parties.



































Dakaractu