Zidane au PSG, c’est validé !

Mal embarqué dans on huitième de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, après avoir perdu la manche aller à domicile (0-1), le Paris Saint-Germain traverse une période délicate. Pas épargné par les critiques, Christophe Galtier pourrait ne pas faire de vieux os dans la capitale. Des noms circulent déjà pour reprendre en mains Lionel Messi et consorts, dont celui de Zinedine Zidane



Pour Jérôme Rothen, « il faut une star à la tête du Paris Saint-Germain. » Et "Zizou" serait l’entraineur idéal pour diriger le vestiaire parisien. « Quand je vois comment ça se passe, je me dis qu’il peut être l’homme de la situation, a-t-il lâché sur RMC. Les gens du club ont du mal aujourd’hui à faire bouger le vestiaire, à faire prendre conscience à certains joueurs de l’importance de jouer au Paris Saint-Germain, d’être moins dans le confort. »



« Zidane peut prendre de grandes décisions »

E Rothen d’ajouter: « Ce vestiaire, pour être écouté, a besoin d’un homme fort comme Zidane. Un mec que tout le monde respecte au départ par rapport à ce qu’il a fait dans le football. Zidane peut prendre de grandes décisions, en recadrant ou en écartant des joueurs, des décisions qui seront respectées par l’ensemble du groupe. Chose qui, aujourd’hui, est difficile pour Christophe Galtier. »