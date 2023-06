Ziguinchor : restriction temporaire de la circulation sur certains axes routiers

Le gouverneur de Ziguinchor, Guedj Diouf, a rendu public, mardi, un arrêté portant restriction temporaire de la circulation sur certains axes routiers ”pour des raisons de sécurité”.



“Pour des raisons de sécurité, les horaires de circulation sur les routes nationales n°4 et n°5 et sur la route départementale n°205 sont fixés, jusqu’à nouvel ordre”, a indique l’arrêté dont l’APS a eu connaissance.



Sur la route nationale n°4 (Ziguinchor-Oulampane), la circulation est interdite de de 07 heures à 18heures. Sur la route nationale n°5 (de Bignona à Séléty), la restriction court de 08 heures à 16 heures.



Sur la route départementale n°205 (de Diouloulou à Kafountine), il est interdit de circuler entre 08 heures et 16 heures.



Les Préfets des départements de Bignona et de Ziguinchor, le Commandant de la Zone militaire n°5 et le Commandant de la Légion de Gendarmerie Sud, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de cet arrêté.









































aps