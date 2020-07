​Le colonel Abdourahim Kébé s’est marié avec Najatt Bengeloun

L'être humain est fait de telle sorte que l'homme et la femme se sentent attiré l'un par l'autre. Cette attirance entraînera le désir de s'unir et de fonder une famille avec l'être aimée.

L'Islam attache une grande importance au mariage, le Prophète Seydouna Mohamed Nabiyoul Rahma (PSL) a dit à ce sujet : -” Aucune institution islamique n'est plus aimée de Dieu que celle du mariage.”

Cela dit, dakarposte tient de ses perspicaces réseaux de renseignements que le Secrétaire national chargé de la Défense du parti Rewmi et proche de Idrissa Seck, en l’occurrence Abdourahim Kébé s’est discrètement marié avec Najatt Bengeloun surnommée "Samanarbi". Tous les deux sont originaires de la ville de Saint Louis.

Dakarposte souhaite heureux ménage au couple Kébé et plein de bouts de bois de Dieu pour paraphraser feu Sembène Ousmane