Mbour : le policier, la prostituée et les 4 millions FCFA destinés à payer l'avocat de son père

Une affaire insolite mêlant débauche, trahison familiale et vol a été examinée par le tribunal de grande instance de Mbour, mettant en cause S. Diom, policier en service à Diourbel, la prostituée S. Barry et son amant A. Diallo. Au début de cette affaire, relate L’Observateur dans son édition de ce mercredi 27 mai, le fonctionnaire de police avait réussi à obtenir la somme de 4 millions de francs CFA grâce à la vente d’un terrain. Cet argent était initialement destiné à régler les honoraires d’un avocat afin d’assurer la défense de son père, incarcéré à la maison d’arrêt et de correction de Mbour pour une affaire de viol présumé. Cependant, au lieu de contacter un conseil juridique, le policier a choisi de se rendre dans une auberge de Mbour, un lieu de débauche notoire.



Sur place, par l’intermédiaire d’A. Diallo, il entre en contact avec S. Barry et négocie deux rapports sexuels pour 35 000 FCFA. Après la première relation, il s’endort, laissant près du lit un sac contenant environ 3,8 millions. À son réveil, il constate la disparition de 3,5 millions, ne retrouvant que 300 000 FCFA.



Une dispute éclate alors avec la jeune femme, qui nie toute implication. Le policier alerte ensuite ses collègues du commissariat central de Mbour. Une intervention permet de retrouver les 3,5 millions dissimulés dans la chambre occupée par A. Diallo, présenté comme l’amant de la prostituée.

Devant le tribunal, les versions divergent : A. Diallo reconnaît avoir été en possession des billets, mais affirme les avoir ramassés par terre dans les couloirs alors qu’il était sous l’effet de l’alcool, niant toute complicité. De son côté, S. Barry réfute toute connivence dans le vol, expliquant s’être brièvement absentée de la chambre pour récupérer des préservatifs auprès du gérant.

Le verdict est attendu le 4 juin, tandis que le policier pourrait faire l’objet d’une procédure disciplinaire, conclut le quotidien du Groupe futurs médias.



















































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