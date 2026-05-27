Grave accident sur la route de Kaolack : Le choc fait six morts et neuf blessés

Ce mercredi à l’aube, un violent accident de la route s’est produit sur l’axe de Kaolack, faisant un bilan provisoire de six morts et neuf blessés graves, selon les premières informations recueillies.



Les circonstances exactes du drame restent encore à déterminer. Les secours se sont rapidement déployés sur les lieux pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone.



Nous y reviendrons avec plus de détails.

















































































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