29 mai 1926 - 29 mai 2026: (100ans)- Me Wade ou l'arbre qui a résisté à toutes les saisons..

Il est né le 29 mai 1926 dans ce Sénégal encore sous tutelle coloniale. Cent ans plus tard, Maître Abdoulaye Wade entre dans le cercle rarissime des hommes politiques africains qui ont traversé un siècle entier d'histoire et qui en ont façonné une bonne part. Avocat, opposant tenace, fondateur du Parti démocratique sénégalais, chef de l'État de 2000 à 2012, il a marqué la vie politique sénégalaise bien au-delà de son propre camp. Car, Abdoulaye Wade, avant d'être un président, fut d'abord un combattant. Celui qui, pendant des décennies, a incarné le sopi face à un pouvoir socialiste qui semblait inamovible. Candidat malheureux en 1983, 1988 et 1993, défait à chaque fois, il n'a jamais lâché. Cette obstination-là força le respect, même chez ses adversaires.

En 2000, il préside la première alternance démocratique pacifique du Sénégal. Un moment historique qui dépasse sa seule personne et qui inscrit son nom dans les annales de la démocratie ouest-africaine. Ses douze années au pouvoir resteront à jamais disputées entre grands chantiers, rayonnement continental et controverses profondes. Mais elles appartiennent désormais à l'histoire avec tout ce que cela implique de nuances et de vérité.

Les 4 et 5 juin prochains, le Sénégal lui rendra un hommage national sous le haut patronage du président Bassirou Diomaye Faye. La cérémonie officielle se tiendra au Grand Théâtre avec une exposition retraçant son parcours, un concert populaire et un colloque scientifique au pied du Monument de la Renaissance africaine.

100 ans, Goorgi.

Le Sénégal te dit jerejef









Cheikh Esprit Barhamien