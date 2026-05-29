Mbackiyou Faye aux autorités : « Reewu Seriñ Touba lañu nek… Jam Rek Mofiy Am. Kufi bëgg fitnë ci sa kaw lay këppu »

La grande mosquée de Massalikoul Jinaan a servi de tribune politique ce jeudi, jour de Tabaski. Mbackiyou Faye, Jëwriñ de Serigne Mountakha à Dakar, a adressé un message sans ambiguïté aux plus hautes autorités de l’État, en particulier au président Bassirou Diomaye Faye et à l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko.



« Le peuple sénégalais leur a fait confiance », a rappelé le dignitaire mouride, soulignant que les deux hommes avaient été portés au pouvoir sur la promesse d’un tandem solide et indissociable. Une promesse que les événements récents ont sérieusement mise à l’épreuve.



Sans ambages, Mbackiyou Faye a appelé les protagonistes au ressaisissement. « Ils nous ont vendu un tandem. Ils étaient un et indivisible », a-t-il martelé, avant de lancer un appel à la responsabilité collective : « Il faut que les gens se ressaisissent et pensent à cette jeunesse. »



Le Jëwriñ a également tenu à replacer ce message dans une perspective historique et spirituelle. Le Sénégal, a-t-il rappelé, est un pays de paix, une terre qui a vu le passage de grands guides religieux, à commencer par Serigne Touba. « Dans ce pays, seule la paix va régner », a-t-il affirmé avec solennité, convoquant ainsi l’héritage des saints fondateurs pour appeler à la retenue et à la sérénité.





Un message prononcé en ce jour de fête et considéré comme un avertissement spirituel et moral adressé à une classe dirigeante dont les divisions inquiètent jusqu’au sein de la confrérie mouride. Venu d’un représentant du Khalife général des Mourides à Dakar, il prend une dimension particulière dans un contexte politique marqué par la rupture consommée entre Diomaye et Sonko.



























































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