Azoura déféré au parquet !

Dakarposte a appris que le militant de Pastef Assane Guèye, alias Azoura Fall, a été finalement déféré au parquet de Dakar.



Au moment où ces lignes sont écrites, il se trouve dans la cave du tribunal en attendant d'être édifié sur son gratiné sort.



Pour rappel, Azoura a été interpellé par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour des propos jugés offensants à l'encontre du chef de l'État. Son arrestation est survenue alors qu'il se rendait à Kaolack pour la fête de la Tabaski.





Affaire à suivre