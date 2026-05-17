Actes contre nature : Une 21e arrestation à Tambacounda

Les éléments de la Section de recherches (SR) de la gendarmerie de Tambacounda intensifient la traque des personnes homosexuelles et lesbiennes. C'est ainsi que les arrestations se multiplient à travers le département de Tambacounda. Dernier cas en date : celui d'un jeune homme, interpellé ce matin à Koussanar, commune située à 44 kilomètres de la capitale orientale. Cela fait suite à l'interpellation d'une célèbre prostituée qui a, quant à elle, été libérée.

Au total, 21 personnes, dont 15 présumés homosexuels et 6 lesbiennes, ont été arrêtées en l’espace de plus d'une semaine.

De sources proches de l'enquête, certains résultats médicaux parmi les personnes arrêtées se sont révélés positifs au VIH/Sida. Les investigations se poursuivent.





















































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