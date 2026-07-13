Affaire des «6 milliards» des Indiens : Madiambal réitère ses accusations et interpelle la justice

« Sonko s’est encore débiné ! » C’est par cette formule offensive que le journaliste Madiambal DIAGNE a relancé, ce lundi sur X, la controverse autour de ce qu’il présente comme une affaire de corruption présumée impliquant Ousmane SONKO, actuel président de l’Assemblée nationale.



Dans sa publication, Madiambal DIAGNE réitère ses accusations selon lesquelles Ousmane SONKO aurait reçu des ressortissants indiens une somme de 6 milliards de francs CFA ainsi qu’une maison au Canada destinée à son fils. Des allégations que le journaliste affirme maintenir, tout en appelant les autorités compétentes à se saisir du dossier.



«Je réitère qu’il a reçu des Indiens 6 milliards de francs CFA et une maison au Canada pour son fils», a-t-il écrit, ajoutant que l’affaire aurait conduit, selon lui, à une tentative de remboursement après que «le deal» a été découvert.



Le journaliste et patron de média interpelle également les organes de contrôle et d’enquête, notamment l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) et le Pôle judiciaire financier (PJF), estimant qu’ils devraient s’autosaisir de cette affaire.



















































































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