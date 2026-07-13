Al Aminou LO à Ousmane SONKO : « Gatt xèl weesu wul… »

La sortie du nouveau PM intervient peu après la conférence de presse tenue par Ousmane SONKO à Touba, à l’issue de l’inauguration du siège de Pastef dans la ville sainte. L’ancien Premier ministre y a vivement mis en cause son successeur, affirmant disposer d’informations selon lesquelles Al Aminou LO aurait déclaré, au cours d’une réunion confidentielle, que sa priorité était désormais «l’amélioration du climat des affaires». Selon le leader de Pastef, une telle orientation traduirait une volonté de répondre en priorité aux attentes des investisseurs et partenaires économiques occidentaux. Il a estimé que cette posture s’apparente à une forme de «sabotage» de l’action politique qu’il a défendue en tant que chef du gouvernement.



Le chef de file des « Patriotes » a, dans la foulée, annoncé que son groupe politique déposerait une série de motions de censure à l’Assemblée nationale afin de faire obstacle à l’action du gouvernement dirigé par Al Aminou LO si celui-ci persiste dans la remise en cause des contrats renégociés.























































































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