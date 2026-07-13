Libéré depuis avril : les motifs de la halte parisienne de Farba Ngom

« Des investigations cliniques approfondies s’y avèrent requises, afin de permettre aux spécialistes de poser un diagnostic exhaustif et de statuer sur l'opportunité d’une éventuelle intervention chirurgicale », précise le quotidien du Groupe Futurs Médias, qui rapporte là les propos de l'entourage de Farba Ngom.



Régulièrement en proie à des maux ayant justifié de constants appels à la clémence médicale, l'illustre figure de l'APR a recouvré la liberté provisoire au crépuscule d'avril.



Au terme de quatorze mois d'une détention marquée par de graves accusations, dont celle de blanchiment de capitaux, la Cour suprême a finalement ordonné sa libération.



Les espoirs nés en janvier, lorsque la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar s’était prononcée en ce sens, s’étaient pourtant brisés contre l’opposition irréductible du procureur près le Pool judiciaire financier.





La permission accordée à Farba Ngom de gagner le territoire français, en dépit du régime de liberté provisoire auquel il est astreint, procède d'une sentence dérogatoire de la plus haute exception. Ainsi que le met en exergue le quotidien L’Observateur, le magistrat instructeur, après en avoir formellement conféré avec le Parquet financier, s'est résolu à lui octroyer une ordonnance d'exéat pour d'impérieux motifs d'ordre médical.