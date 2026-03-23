« Caisses noires » : bientôt une proposition de loi à l’Assemblée

L’Assemblée nationale s’apprête à se saisir dans les prochaines semaines d’une proposition de loi visant à encadrer les fonds politiques et à lutter contre les pratiques de caisses noires. L’information a été livrée par le député Guy Marius SAGNA, invité de l’émission En Vérité sur la Radio Sénégal International (RSI).



Selon l’élu, ce texte entend répondre à une préoccupation récurrente dans le débat public notamment la transparence dans le financement de la vie politique.



Longtemps dénoncées par la société civile et une partie de la classe politique, les dérives liées à l’opacité des circuits de financement des partis et des campagnes électorales pourraient faire l’objet d’une régulation plus stricte. Guy Marius SAGNA a souligné que cette initiative législative vise à mettre un terme à des pratiques jugées peu conformes aux exigences de la bonne gouvernance. Il a plaidé pour l’instauration d’un cadre légal clair autour de l’utilisation des fonds destinés aux activités politiques, afin de prévenir les abus et de renforcer la redevabilité des acteurs publics.







































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