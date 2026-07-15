Chambre d'accusation financière: Les contraintes du bracelet électronique allégées pour Lat Diop

Ce mercredi, les conseils de Lat Diop comparaissaient devant la Chambre d’accusation financière, saisie d’une requête tendant à la mainlevée du placement sous bracelet électronique dont leur client fait l'objet.

La juridiction, au terme de l’examen des pièces du dossier, a consenti à un assouplissement de cette mesure de sûreté.

L’ancien ministre, qui bénéficiait déjà d’une liberté provisoire assortie d’une assignation à résidence, se voit désormais accorder la faculté de circuler librement au sein de la région de Dakar, de 5 heures à 21 heures.

Tout déplacement au-delà de ces limites territoriales demeure néanmoins subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation de sortie.

Le collectif de la défense, mené par Maîtres Cheikh Amadou Ndiaye et Alioune Badara Fall, avait introduit ce recours afin d'affranchir pleinement leur mandant de cette contrainte judiciaire