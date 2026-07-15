Réseau de stupéfiants à Kaolack : les révélations d'un transporteur révèlent l'identité de son fournisseur

La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit à Kaolack. La Brigade de recherches du commissariat central a appréhendé un jeune conducteur de moto-Jakarta, soupçonné d'appartenir à un réseau de distribution de haschisch actif au sein de la municipalité.



L'interpellation s'est déroulée aux alentours de 22 heures, à la suite d'un renseignement faisant état d'une activité illicite.

Le mis en cause, identifié sous les initiales B. Ndiaye, a été interpellé en possession de trois sachets de haschisch et de la somme de 2 500 F CFA.



À l'approche des forces de l'ordre, l'individu a tenté de s'échapper à bord de son deux-roues avant d'être promptement neutralisé.



Lors de son audition, le suspect a avoué s'approvisionner auprès d'un individu nommé Vincent, qu'il désigne comme le cerveau d'une organisation criminelle opérant au cœur de la ville.



Il s'est toutefois abstenu de divulguer des informations complémentaires concernant l'identité ou la localisation de son présumé fournisseur.L'intéressé a été placé en garde à vue pour cession de haschisch.



Saisi de l'affaire, le parquet a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire afin de faire toute la lumière sur ce trafic et de démanteler l'intégralité du réseau.