Yankhoba Diémé : « L'ancien Président, Macky Sall, demeure libre de ses mouvements et de franchir les frontières sénégalaises à sa guise » »

La venue imminente de l’ancien chef de l’État à Dakar ce vendredi a incité le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, à proclamer solennellement son droit imprescriptible au retour sur la terre natale.



S'exprimant sur les ondes de la RTS, il a tenu à dissiper toute équivoque en ces termes : " Il ne fait l’objet d’aucune accusation, d’aucune poursuite, encore moins d’une condamnation. Il est un citoyen de ce pays. Il a le droit d’entrer et de sortir du territoire. Le président de la République, garant de la Constitution, s’inscrit dans ce sens."





Ce déplacement, bien qu'éphémère puisque l'ancien président compte quitter le pays le jour même de son arrivée afin de poursuivre sa tournée diplomatique aux États-Unis en vue de sa candidature au poste de Secrétaire général de l'ONU, n'en finit pas de susciter de vifs émois au sein de l'échiquier politique.