Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

France : le crépuscule de la vie réglé par la loi, l’hémicycle tranche définitivement

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 15 Juillet 2026 à 23:15 modifié le Jeudi 16 Juillet 2026 - 01:16

Au terme d'une longue gestation législative et d'incessants allers-retours parlementaires, la représentation nationale a entériné la proposition de loi consacrant ce nouveau droit. Désireux d'apaiser les craintes soulevées par l'application de ce texte, le chef du gouvernement a décidé d'en référer à la sagesse du Conseil constitutionnel.


France : le crépuscule de la vie réglé par la loi, l’hémicycle tranche définitivement
Promesse cardinale du second quinquennat d’Emmanuel Macron, cette réforme fut saluée par le chef de l’État lui-même comme l'avènement du « modèle français de la fin de vie ».

Au terme de longs mois de controverses et de navettes parlementaires, l'Assemblée nationale a enfin adopté la proposition de loi consacrant le « droit à l’aide à mourir ». Soucieux d'apaiser les consciences et de répondre aux vives inquiétudes que soulève son application, le Premier ministre a annoncé qu'il saisirait le Conseil constitutionnel

Dès l'ouverture des débats, plusieurs formations centristes se sont abstenues de toute directive. En revanche, les bancs de la droite républicaine, de même que les groupes d'opposition nationale, ont fait le choix de s'y opposer. À l'inverse, les représentants progressistes et socialistes ont soutenu le texte à une écrasante majorité.

Sur le réseau social X, le chef de l'État a exprimé sa gratitude envers « tous les parlementaires qui ont permis un débat constructif et respectueux ».
Il a ajouté : « En 2022, j’avais pris l’engagement d’ouvrir ce chemin avec les Français. Avec gravité, avec humilité et dans le plein respect de notre démocratie, cet engagement est tenu », non sans rappeler que la plus haute juridiction constitutionnelle devait encore se prononcer sur certaines modalités de cette proposition de loi.


« J’adresse une pensée émue à toutes celles et ceux qui, s’étant adressés à moi directement, ont partagé leurs récits, leurs doutes, leurs convictions et leurs espérances », a déclaré Emmanuel Macron, soulignant que « leurs témoignages ont nourri ce texte avec une profonde intensité ».
En contrepoint de cet avènement, qualifié tour à tour par certains détracteurs d'« un nouveau droit » et d'« une loi d'abandon », d'autres voix célèbrent une victoire historique. Investi depuis de longues années dans ce combat, Olivier Falorni, maire de La Rochelle et rapporteur emblématique de cette proposition de loi, voit ainsi s'accomplir l'œuvre de sa vie. « C’est aujourd’hui un jour mémorable. La République vient enfin de consacrer le droit à l'ultime liberté », a-t-il proclamé sur le réseau social X.

« Je songe avec émotion à cette cohorte d'âmes qui m'a épaulé tout au long de cette exténuante odyssée parlementaire ; beaucoup d'entre elles ne sont désormais plus de ce monde. Cet accomplissement législatif leur est dédié », a-t-il poursuivi.
De leur côté, les élus insoumis ont salué l'avènement d'une décision mémorable, consacrant de manière irrévocable le pouvoir de disposer de soi face à l'ultime épreuve de la détresse.


L'ex-Premier ministre a mis en exergue que la faculté de choisir n'est concevable que si elle s'adosse au droit imprescriptible de recevoir des soins jusqu'au terme de sa vie. Il a en outre souligné que ce texte exige un effort d'investissement massif et durable dédié à l'essor des soins palliatifs.

Une telle perspective ne saurait recueillir l'assentiment unanime. Siégeant hors de l'hémicycle mais incarnant les aspirations de la frange conservatrice et catholique, le président des Républicains, Bruno Retailleau, a flétri le projet de loi relatif au terme de l'existence, le qualifiant avec gravité de « décret d’abandon ».
Partageant son entrevue accordée à BFMTV sur le réseau X, il a tenu à graver ces mots : « Une grande nation ne saurait répondre à la détresse par le trépas, mais se doit de lui opposer la sollicitude et le réconfort.

Le parcours législatif de cette réforme s'est avéré particulièrement laborieux et conflictuel. Bien que l'Assemblée nationale l'ait plébiscité par trois fois, sa majorité, d'abord triomphante, s'est progressivement étiolée. À l'inverse, le Sénat, sous l'égide des droites et du centre, n'a eu de cesse de s'y opposer.
L'épuisement de la commission mixte paritaire, incapable de sceller une entente, a contraint le gouvernement à conférer le dernier mot à la chambre basse.

Concernant les modalités d'accès, le texte érige un droit inédit au suicide assisté, soumis à des critères d'une extrême rigueur.
Seuls les citoyens majeurs, de nationalité française, et frappés d’une pathologie grave et incurable mettant en péril leur pronostic vital à un stade avancé ou terminal, pourront y prétendre.
Ce dispositif requiert également des tourments physiques ou psychologiques constants liés à ladite affection, qui se révèlent être intolérables ou réfractaires à toute thérapeutique.


Dans l'ébauche originelle de la proposition de loi, le critère relatif à l'espérance de vie du patient a été expurgé.
À l'instar de la Haute Autorité de Santé, le corps médical a souligné l'impossibilité de pronostiquer avec exactitude l'échéance fatale. Les délibérations se sont ensuite concentrées sur la recevabilité des requêtes et la célérité des arbitrages.

Le médecin instructeur ne pourra se prononcer qu'après avoir recueilli l'avis consultatif d'un confrère expert de la pathologie en cause, ainsi que d'un aide-soignant accompagnant le malade.
D'autres professionnels de santé, un psychologue, la personne de confiance ou un proche aidant pourront également être entendus.
Le praticien disposera d'un délai de quinzaine pour statuer.
En cas d'avis favorable, le requérant observera une période de réflexion de quarante-huit heures avant de ratifier sa décision


Les modalités d'administration de la substance létale ont constitué un tournant névralgique des débats.
Si l'auto-administration est érigée en principe fondamental, une dérogation est consentie lorsque l'état physique du malade l'en empêche : un médecin ou un infirmier sera alors habilité à accomplir le geste.
Les soignants désireux d'invoquer une clause de conscience pourront s'en prévaloir, sous réserve de diriger le patient vers un confrère consentant.

Parallèlement, le Parlement a voté à l'unanimité le texte sanctuarisant l'accès équitable aux soins palliatifs, promulgué le 26 mai.
L'État s'est également engagé à accroître de 60 % l'enveloppe budgétaire dévolue à la médecine palliative d'ici 2034, ce qui représente 5,5 milliards d'euros alloués sur la décennie.


De profondes fractures au sein de l'exécutif

Cette entreprise législative a suscité des dissensions manifestes au sommet de l'État. Fait notable, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a exprimé publiquement son hostilité à l'égard de la mesure. « J’aurai voté contre », a-t-elle ainsi affirmé sur l'antenne de BFMTV

Dans la même perspective, Mme Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes, a soutenu sur les ondes de CNEWS que les dispositifs de précaution s'avéraient insuffisants. »

L'Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi sur la fin de vie, un texte qui suscite de vifs débats éthiques et politiques.


À l’opposé, la ministre des Armées, Catherine Vautrin, issue des Républicains, s'est portée garante de la réforme, à l'instar du garde des Sceaux, Gérald Darmanin.
L’ancien Premier ministre et président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Gabriel Attal, a également embrassé la cause de l'aide à mourir.
Dans une tribune parue dans La Tribune Dimanche, co-signée avec la comédienne Line Renaud, ils soulignaient alors : « Si nul ne souhaite mourir, certains peuvent vouloir arrêter de souffrir.


Une fronde citoyenne et médicale persistanteÀ la veille de l'adoption, la fronde n'a cessé de s'intensifier, portée par les détracteurs du texte.
Dans les colonnes du quotidien La Croix, plusieurs figures éminentes du monde médical et de la société civile, parmi lesquelles l'éminent haut fonctionnaire Jean-Marc Sauvé et Louis Bouffard, étudiant atteint d'une affection invalidante, ont exprimé leur vive inquiétude.
Ils ont fustigé une législation susceptible de faire « peser une menace redoutable sur toutes les personnes vulnérables », martelant avec conviction : « Nul ne devrait avoir à choisir entre souffrir et mourir.

Afin de répondre aux vives inquiétudes exprimées, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait annoncé qu'il déférerait le texte au Conseil constitutionnel au lendemain de ce scrutin.
Cette saisine aura pour dessein de soumettre certaines dispositions de la loi à l'épreuve des principes constitutionnels.

L’examen portera en particulier sur les garanties relatives à la liberté individuelle, sur la nature du consentement des majeurs protégés, sur l'exercice de la clause de conscience au sein des institutions de santé et, plus fondamentalement, sur l’impérieux respect de la dignité humaine.
Par cette adoption, la France s'unit désormais aux onze nations ayant déjà légalisé, selon des critères et des modalités qui leur sont propres, l’accès à une assistance funéraire consistant en la prescription d'une substance létale aux patients atteints d'affections incurables

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

La nostalgie lumineuse du Pont Faidherbe

La nostalgie lumineuse du Pont Faidherbe

Comme pressenti, le règne de Pape Thiaw et du staff technique des Lions à la barre des Lions prend fin mais,...

Comme pressenti, le règne de Pape Thiaw et du staff technique des Lions à la barre des Lions prend fin mais,...

Youssou N’dour, égal à lui-même, et le Super Étoile ont fait vibrer les Francofolies depuis la scène Foulquier

Youssou N’dour, égal à lui-même, et le Super Étoile ont fait vibrer les Francofolies depuis la scène Foulquier

Grand Magal de Touba : l'opus inédit de Jahman en collaboration avec Ahmada Jadid en gestation

Grand Magal de Touba : l'opus inédit de Jahman en collaboration avec Ahmada Jadid en gestation

L'élimination du Sénégal de la Coupe du Monde exige un audit profond de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF)

L'élimination du Sénégal de la Coupe du Monde exige un audit profond de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF)

Affaire Ndiaga Seck- Les zones d'ombres d'un scandale

Affaire Ndiaga Seck- Les zones d'ombres d'un scandale

Fact-check : Le communiqué annonçant la retraite internationale de Sadio Mané est faux

Fact-check : Le communiqué annonçant la retraite internationale de Sadio Mané est faux

Hommage à Idrissa Baldé, affectueusement nommé « Idy » : Le rappel à Dieu d’une figure éminente de la concorde inter-confrérique… (Par Ousmane Gandhy Ba)

Hommage à Idrissa Baldé, affectueusement nommé « Idy » : Le rappel à Dieu d’une figure éminente de la concorde inter-confrérique… (Par Ousmane Gandhy Ba)

Retraite internationale : Sadio raccroche ses crampons

Retraite internationale : Sadio raccroche ses crampons

Nécrologie- Le célèbre Idrissa n'est plus !

Nécrologie- Le célèbre Idrissa n'est plus !

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747