Conférence de presse sur la fameuse "dette cachée calée" dimanche- Le grand oral du Pastef sur la dette face au scepticisme de l'opinion

Le parti Pastef a convié la presse nationale et internationale dimanche prochain pour aborder l'épineux dossier de la dette.

Si ce face-à-face médiatique suscite de fortes attentes quant à de potentielles révélations, il devra avant tout convaincre.

En effet, il est indéniable que la multiplication des déclarations politiques non étayées a fini par installer un profond scepticisme au sein de l'opinion publique