Quand le libertinage en ligne croise la fatalité du VIH : neuf individus interpellés, l'étau se resserre

Entre les 12 et 14 juillet 2026, les limiers du commissariat d’arrondissement des Parcelles-Assainies ont démantelé un vaste réseau de prostitution en ligne et de mœurs déviantes.

Déclenchée par une plainte pour harcèlement sexuel, cette enquête a conduit à l'interpellation de neuf individus, dont sept se sont avérés être porteurs du virus du SIDA, mettant ainsi en lumière de graves risques de propagation.



La genèse de cette affaire remonte au dimanche 12 juillet, lorsqu’un citoyen, excédé par les sollicitations pressantes d’un jeune homme de 20 ans via les plateformes numériques WhatsApp et TikTok, s’est résolu à alerter les autorités.

Un stratagème d’intervention rapide, mené par des agents en civil, a permis de piéger le suspect dans le périmètre de l’Unité 18, précipitant ainsi sa chute.



L’exploitation méthodique du téléphone du prévenu a agi tel un révélateur, mettant au jour une toile complexe de rencontres tarifées et de liaisons masculines.

L'interrogatoire du jeune homme a mené à l’arrestation d'un premier comparse à la Médina, qui, à son tour, a confessé l’existence

d’autres partenaires fréquentant des communes périphériques.

Les investigations se sont poursuivies à l'aube du 13 juillet dans la localité de Keur Massar.

Les officiers de police y ont surpris deux duos d’hommes en flagrant délit dans leurs chambres respectives.

Les perquisitions menées sur place se sont révélées accablantes : saisies de préservatifs, de substances lubrifiantes, et surtout de traitements antirétroviraux dont l'un des mis en cause a reconnu l'usage depuis 2018.



L’épluchage minutieux des données numériques des suspects a permis d'élargir le cercle des interpellations, menant les enquêteurs jusqu’aux domiciles de nouveaux complices présumés à Pikine et Keur Mbaye Fall, ainsi qu’à l’arrestation d’un individu marié officiant comme technicien dans un centre hospitalier de Dakar.

Soumis à des interrogatoires serrés, les neuf mis en cause ont fini par reconnaître les faits qui leur sont reprochés.



Le bilan sanitaire, rendu obligatoire pour l'ensemble des protagonistes, a confirmé la séropositivité de sept d'entre eux.

Au terme de cette enquête minutieuse, les neuf suspects ont été déférés devant le parquet de Dakar ce jeudi, où ils devront répondre de chefs d'accusation aussi lourds qu'inquiétants, parmi lesquels l'association de malfaiteurs, les actes contre nature, la prostitution en ligne, la mise en danger délibérée de la vie d'autrui et la transmission volontaire du VIH.