Kaolack : Une dépouille découverte à Médina Baye, les forces de l'ordre ouvrent une enquête.

En ce jour, une macabre découverte est venue troubler la quiétude du quartier Médina Baye à Kaolack.



Le corps sans vie d’un sexagénaire, identifié sous le patronyme de Sow, a été exhumé d'une chambre située aux abords immédiats du marché de la cité religieuse.



Face à ce mystère, les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers, dépêchés en ces lieux, ont procédé aux diligences d'usage.



La dépouille a été transférée à la morgue du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass.



À présent, une enquête est diligentée par les autorités compétentes pour faire la lumière sur les zones d'ombre de ce tragique événement, qui plonge toute la communauté de Médina Baye dans une profonde consternation.