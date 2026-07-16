Renouvellement à la Direction de l'ARTP : les clarifications de la Présidence de la République

Le lancement, ce jeudi, d’un appel d'offres visant le poste de Directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp) a suscité de vives réactions au sein de l'agora numérique.

Face à l'effervescence des réseaux sociaux, la Présidence de la République s'est promptement manifestée afin d'apporter les éclaircissements nécessaires.



Cette démarche, souligne la haute institution, s'inscrit harmonieusement dans le sillage de la dynamique vertueuse impulsée par le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Bien que ce dernier jouisse du pouvoir discrétionnaire que lui confère la Constitution pour les nominations aux emplois civils et militaires, il a pris l'engagement solennel de soumettre désormais certaines fonctions publiques aux exigences d'une procédure ouverte et compétitive.



Loin d'être une simple déclaration d'intention, cette promesse s'est d'ores et déjà incarnée dans la réalité des faits.

Ainsi, le Directeur général de l'Arcop, les membres des Collèges de l'Ofnac et de l'Artp, ainsi que les Recteurs de cinq universités publiques ont tous été investis de leurs charges au terme de processus de sélection transparents et inclusifs.





S'agissant plus précisément de l'Artp, le palais présidentiel rappelle que, sous l'égide de l'Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 » et du « New Deal » technologique, les secteurs des Télécommunications et des Postes s'affirment comme des leviers majeurs de la mutation systémique du pays.

Dès lors, la gouvernance de ces entités stratégiques requiert un capital humain de premier ordre, dont le choix doit reposer sur l'unique critère de la compétence.



Le Président de la République entend ainsi pérenniser et généraliser progressivement cette modalité de recrutement. Vocation lui est assignée d’être étendue aux organes exécutifs des diverses autorités administratives indépendantes, qu'elles relèvent de la sphère économique ou de celle, tout aussi cruciale, de la sauvegarde des libertés publiques.

La Présidence conclut sur cette maxime directrice : la transparence dans la gestion des affaires publiques ne saurait être une vaine promesse ; elle s’érige, par essence, en véritable méthode de gouvernement.