Le Grand Dignitaire Lébou, le Jaraaf Youssou Ndoye, a tiré sa révérence

Après plusieurs semaines d’une lutte digne contre la maladie, une figure emblématique et un pilier de la communauté léboue s’est éteint en ce jour. à l'hôpital Principal de Dakar.



Face à cette immense perte, la rédaction de Dakarposte s'associe à la douleur commune et présente ses condoléances les plus émues à sa famille biologique, ainsi qu'à l'ensemble de la collectivité léboue du Sénégal.



Puisse le Tout-Puissant, dans Sa miséricorde infinie, lui accorder Son pardon éternel et lui ouvrir les portes de Son paradis le plus élevé.