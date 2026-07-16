Du haut de la Cour des comptes, le nouveau Premier président décline les cinq piliers de son magistère.

Lors de sa solennelle installation à Dakar, le nouveau Premier président de la Cour des comptes, Abdoul Madjib Guèye, a esquissé avec clarté les contours de son magistère. Pour ce mandat quinquennal renouvelable, le haut magistrat entend conjuguer le respect des traditions héritées de ses pairs avec l'exigence d'une modernisation audacieuse.

S’inscrivant dans le sillage des réformes initiées par ses prédécesseurs, auxquels il a rendu un vibrant hommage, il a identifié d'importantes marges de progression destinées à magnifier l'institution. Son action s'articulera autour de cinq piliers cardinaux.





Quid cinq ambitions du magistère?



Le pilotage rigoureux du Plan stratégique 2026-2030





Cette première priorité s'incarnera dans un mécanisme d’évaluation d'une précision chirurgicale. Ce dispositif offrira une lisibilité constante et rigoureuse de l'état d'avancement des objectifs institutionnels.