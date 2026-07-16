Du haut de la Cour des comptes, le nouveau Premier président décline les cinq piliers de son magistère.

Lors de sa solennelle installation à Dakar, le nouveau Premier président de la Cour des comptes, Abdoul Madjib Guèye, a esquissé avec clarté les contours de son magistère. Pour ce mandat quinquennal renouvelable, le haut magistrat entend conjuguer le respect des traditions héritées de ses pairs avec l'exigence d'une modernisation audacieuse.
S’inscrivant dans le sillage des réformes initiées par ses prédécesseurs, auxquels il a rendu un vibrant hommage, il a identifié d'importantes marges de progression destinées à magnifier l'institution. Son action s'articulera autour de cinq piliers cardinaux.
Quid cinq ambitions du magistère?
Le pilotage rigoureux du Plan stratégique 2026-2030
Cette première priorité s'incarnera dans un mécanisme d’évaluation d'une précision chirurgicale. Ce dispositif offrira une lisibilité constante et rigoureuse de l'état d'avancement des objectifs institutionnels.
S’inscrivant dans le sillage des réformes initiées par ses prédécesseurs, auxquels il a rendu un vibrant hommage, il a identifié d'importantes marges de progression destinées à magnifier l'institution. Son action s'articulera autour de cinq piliers cardinaux.
Quid cinq ambitions du magistère?
Le pilotage rigoureux du Plan stratégique 2026-2030
Cette première priorité s'incarnera dans un mécanisme d’évaluation d'une précision chirurgicale. Ce dispositif offrira une lisibilité constante et rigoureuse de l'état d'avancement des objectifs institutionnels.
La professionnalisation et l'excellence des acteurs
Le second axe tend vers l'harmonisation des pratiques et l'instauration d'une culture de la qualité absolue. Il se déploiera à travers la formation continue des magistrats, l'accompagnement des assistants de vérification et une gestion harmonieuse des carrières.
Le second axe tend vers l'harmonisation des pratiques et l'instauration d'une culture de la qualité absolue. Il se déploiera à travers la formation continue des magistrats, l'accompagnement des assistants de vérification et une gestion harmonieuse des carrières.
Une gouvernance interne moderne et exemplaire
La légitimité morale de la Cour reposant sur l'irréprochabilité de sa propre gestion, le troisième pilier favorisera l'évaluation par les pairs. Il renforcera le contrôle interne et l'actualisation permanente du cadre juridique.
La légitimité morale de la Cour reposant sur l'irréprochabilité de sa propre gestion, le troisième pilier favorisera l'évaluation par les pairs. Il renforcera le contrôle interne et l'actualisation permanente du cadre juridique.
La révolution numérique et l’intelligence artificielle
L'institution accélérera sa transformation digitale par l'intégration progressive de l’intelligence artificielle. Cette technologie de pointe viendra sublimer l’efficacité, l'étendue et la finesse des audits financiers.
L'institution accélérera sa transformation digitale par l'intégration progressive de l’intelligence artificielle. Cette technologie de pointe viendra sublimer l’efficacité, l'étendue et la finesse des audits financiers.
Une communication institutionnelle transfigurée
Le dernier vecteur d'action redéfinira le dialogue avec la cité. Il se manifestera par la publication régulière des rapports publics, la création d'analyses thématiques novatrices et le resserrement des liens avec les parties prenantes.
En succédant à Mamadou Faye, appelé à faire valoir ses droits à une retraite bien méritée, Abdoul Madjib Guèye a lancé un appel solennel à ses collaborateurs. Il a exhorté magistrats et personnels administratifs à s'approprier pleinement ce plan stratégique, fruit d'une réflexion collective, pour en faire le phare de leur destin commun.
Le dernier vecteur d'action redéfinira le dialogue avec la cité. Il se manifestera par la publication régulière des rapports publics, la création d'analyses thématiques novatrices et le resserrement des liens avec les parties prenantes.
En succédant à Mamadou Faye, appelé à faire valoir ses droits à une retraite bien méritée, Abdoul Madjib Guèye a lancé un appel solennel à ses collaborateurs. Il a exhorté magistrats et personnels administratifs à s'approprier pleinement ce plan stratégique, fruit d'une réflexion collective, pour en faire le phare de leur destin commun.