Conseil des ministres : Diomaye Faye réunit le gouvernement le vendredi 5 juin pour la première séance post-nomination

La dernière réunion hebdomadaire s’était tenue le 20 mai dernier au Palais. Lors de cette rencontre, le chef de l’État avait déjà annoncé sa volonté de réorganiser le pilotage de l’action publique.



Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 », Bassirou Diomaye Faye a décidé que le Conseil des ministres ne se tiendra plus chaque semaine. Désormais, il aura lieu « une semaine sur deux ».



Ce nouveau rythme s’accompagne de l’instauration de séances de revue des performances gouvernementales tous les quinze jours. L’objectif : évaluer systématiquement l’action publique, de l’échelon ministériel jusqu’aux collectivités territoriales.



Le rendez-vous du 5 juin sera donc le premier Conseil des ministres de ce nouveau format. Il permettra au Président et à son équipe de 30 ministres de poser les bases du suivi et d’imprimer la « nouvelle méthode » annoncée par le Premier ministre : continuité dans les objectifs, rupture dans l’exécution.

































































igfm