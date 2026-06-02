Formation du gouvernement : La Présidence balaie les critiques et défend "le temps de l'exigence"

L’annonce du gouvernement de 30 membres intervient, selon le texte, « à l’issue d’une séquence intense de consultation et de délibération ». Le Président Bassirou Diomaye Faye a fait « le choix assumé du temps long » parce qu’« un Gouvernement n’est pas un communiqué de presse, c’est l’instrument d’une politique nationale ».



Dans un contexte marqué par « des finances publiques sous tension, l’onde de choc moyen-orientale sur les prix, l’environnement sécuritaire sous-régional dégradé et des attentes sociales pressantes », composer « un attelage à la hauteur des défis ne pouvait se faire dans la précipitation ».



Pour la Présidence, « le temps pris dans les consultations est le signe d’une exigence, non d’une difficulté ». C’est la marque d’une présidence qui refuse « les nominations de circonstance » et pose « le principe du résultat avant celui de la posture ».



Composer un gouvernement, rappelle le texte, « ce n’est pas répartir des portefeuilles, c’est constituer une équipe : arbitrer entre les profils, vérifier les cohérences, évaluer les capacités d’exécution ». Le Chef de l’État a accompli ce travail « dans la profondeur qu’il exige ».



La Présidence balaie l’idée de « vide institutionnel ». Le décret du 22 mai 2026 chargeait explicitement les ministres sortants « d’assurer la gestion des affaires courantes jusqu’à la formation du nouveau cabinet ». Conséquence : « l’administration a continué, les services publics ont été rendus, les engagements internationaux honorés ».



Il n’existe pas, selon le texte, « de calendrier impératif pour la formation d’un Gouvernement. Il existe une responsabilité : choisir les bonnes femmes et les bons hommes pour servir la Nation ».



Les échanges avec la majorité parlementaire sont présentés comme « le signe d’une démocratie vivante », pas d’une crise. « Un Président qui consulte, une majorité qui s’exprime, des institutions qui dialoguent : voilà la démocratie sénégalaise dans ce qu’elle a de plus solide ». Tout s’est déroulé, insiste la note, « au grand jour, sans tomber dans l’invective, et sans jamais sortir du cadre républicain ».



Il ne s’agit pas d’un changement de cap mais, comme l’a dit le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, d’un « changement de méthode dans la cohérence institutionnelle et l’action gouvernementale ». La fidélité aux engagements du « PROJET » de l’alternance de 2024 demeure intacte. La phase qui s’ouvre est celle des résultats.



Le nouveau gouvernement est calibré pour des défis précis : stabilisation des finances publiques, maîtrise des chocs externes sur le pouvoir d’achat, relance de l’activité, cohésion sociale, accélération de l’Agenda « Sénégal 2050 ». À sa tête, un Premier ministre « dont la signature est connue des marchés, des bailleurs et des agences de notation ».



Sur le « blocage » : L’administration a fonctionné. La durée varie selon les démocraties. Plusieurs partenaires européens ont connu des séquences plus longues sans crise institutionnelle.

Sur les tensions avec la majorité : Une majorité qui s’exprime fait partie du jeu démocratique. L’unité programmatique autour du PROJET « Diomaye Président » reste le socle commun.



Sur les dix jours de délai : « Mieux vaut un Gouvernement formé en dix jours et capable de tenir cinq ans qu’un Gouvernement formé en deux jours et défait au premier obstacle ».



Sur le profil « technocrate » du PM : Le Sénégal a besoin, à ce moment de sa trajectoire, d’un Premier ministre qui maîtrise les dossiers financiers, lu et respecté par les partenaires internationaux, et qui connaît la machine de l’État depuis le 5 avril 2024.













































igfm